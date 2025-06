Non solo Thiaw e Morata: per il Como pronto un poker di acquisti

E' un Como scatenato, quello che si è presentato a questa sessione estiva di calciomercato. Come raccontato ieri, nel breve periodo il club lariano conta di chiudere colpi di primissimo piano.

Dal Milan dopo Morata è in arrivo Thiaw per la difesa. Come vi abbiamo spiegato qui su TuttoMercatoWeb.com c'è sul piatto una proposta da ben 4 milioni annui per il tedesco.

Per l'attacco è fatta per Jesus Rodriguez dal Betis per 20 milioni più 6 di bonus, con un contratto fino al 2030 pronto per il giocatore. Come riporta Tuttosport oggi in edicola poi, è vicino anche un quarto possibile colpo: si tratta del difensore centrale svedese classe '95 Carl Starfelt del Celta Vigo.

Piacciono poi Kuhn del Celtic e Piccoli del Cagliari, con quest'ultimo che è appuntato anche nella lista di Bologna e Fiorentina.

Insomma, la dichiarazione d'intenti è sempre più chiara. La conferma di Cesc Fabregas è stata solo il primo tassello per rilanciare ulteriormente le ambizioni di una squadra che al primo anno dal ritorno in Serie A è arrivata già al decimo posto e che dalla prossima annata non vuole porre limiti alle proprie ambizioni di crescita nel campionato italiano.