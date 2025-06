I dubbi di Orlando: "Mi sorprende l'idea di fare un centrocampo di palleggiatori, non è da Allegri. Forse ha cambiato idea.."

A intervenire in diretta nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato Massimo Orlando, ex calciatore. Un estratto delle sue parole in merito all'attualità del mondo rossonero.

Milan, chi vede come attaccante? E' spuntato anche Gyokeres:

"Gimenez ha fatto male, mi è sembrato appesantito e in grande difficoltà ma è anche arrivato nel momento in cui il Milan stava calando. Si può lavorare su di lui, il problema non è davanti. Mi sorprende l'idea di fare un centrocampo di palleggiatori, non è da Allegri. Forse ha cambiato idea. Vuole far giocare la squadra in un altro modo, un Allegri che vuole imporre il gioco".