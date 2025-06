La Juventus ha messo ufficialmente in vendita Weah e Mbangula

Igor Tudor, allenatore della Juventus, in conferenza stampa dopo il ko con il Manchester City, ha fatto il punto sul futuro di Timothy Weah e Samuel Mbangula, che hanno seguito la partita dalla tribuna in vista della probabile cessione, anche se non sembrano così convinti della destinazione (Nottingham Forest) e della scelta fatta ieri, come dimostrano le parole dell’agente dell’attaccante statunitense: “Abbiamo preferito non convocarli per questioni di mercato, basta così”, ha chiosato e confermato Tudor. Resta da capire se i giocatori si convinceranno sulla destinazione.

Le altre domande in conferenza stampa dopo il City

Il City può vincere il Mondiale?

“È una squadra di alto livello, negli ultimi dieci anni ha fatto cose meravigliose, con la miglior proposta di calcio in assoluto. È difficile giocare con loro, abbiamo sofferto tanto e va accettato”.

Che lezione avete imparato da questo 5-2?

“È una domanda difficile. Io posso commentare la partita e l’approccio avuto, c’erano le condizioni per quello che volevamo fare e che avevamo preparato. Io ho poco da rimproverare ai ragazzi: volevamo andare alti a rubare palla e non riuscivamo, poi siamo stati bassi e abbiamo sofferto comunque. Per fare meglio dobbiamo essere al completo, belli freschi e avere un po’ di fortuna. In questo momento la differenza è abbastanza grande”