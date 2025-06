L'ex Milan Giovanni Stroppa firma per un anno a Venezia in Serie B

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - Il Venezia ha affidato a Giovanni Stroppa l'incarico di allenatore della prima squadra. Lo ha annunciato il club lagunare in una nota. Il tecnico ha firmato un contratto annuale fino al termine della stagione 2025/26 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Stroppa è un grande esperto di cadetteria dalla quale ha conquistato ben tre promozioni: con il Crotone nella stagione 2018/19; con il Monza nel 2021/22; quest'anno con la Cremonese. Faranno parte del suo staff anche Andrea Guerra, in qualità di allenatore in seconda, Fabio Allevi e Andrea Primitivi come preparatore atletico, Nicola Dibitonto come preparatore dei portieri e Giuseppe Brescia nel ruolo di collaboratore tecnico. (ANSA).