Accertamenti positivi: Bove potrebbe presto tornate in campo

Edoardo Bove vede la luce alla fine del tunnel. Lo riporta l'emittente Sky Sport, secondo la quale anche gli ultimi accertamenti svolti dal centrocampista di proprietà della Roma avrebbero dato esito negativo. Manca pochissimo ormai al ritorno in campo del giocatore vittima di un grave malore durante quello sciagurato Fiorentina-Inter dello scorso dicembre.

Molto probabile comunque che il classe 2002, che dal 1° luglio si rimetterà contrattualmente a disposizione dei giallorossi dopo il prestito in maglia viola, si trasferisca all'estero anziché restare in Italia per i noti problemi burocratici legati alla questione defibrillatore.

LE PAROLE DI MAGGIO DI BOVE

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Rai2 a margine dell'evento dov'è stata annunciata la partnership tra la Boreale, società dilettantistica dove il centrocampista ha mosso i primi passi da calciatore, e la stessa Fiorentina. Queste le sue parole: "Sono felice di questo progetto che per noi è molto importante. Abbiamo unito anche il colore viola della Boreale e della Fiorentina".

C'è una luce in fondo al tunnel.

"Con questo progetto parliamo proprio di crescita dei ragazzi al di là del campo. Il presidente me lo ha sempre insegnato e le persone che frequenti nel centro sportivo sono quelle che ti formano. Crescere nel modo giusto ti porta poi ad arrivare a determinati obiettivi".

Come sta?

"Non sto cercando di dribblare le domande. Quello che penso è che anche per i ragazzi vedermi qui sorridente e positivo dopo quello che mi è accaduto può aiutarli. Bisogna reagire agli ostacoli, ogni persona li trova nella vita e sto affrontando il mio con il massimo della positività".