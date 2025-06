Arturi ricorda: "Il Milan ha vinto lo scudetto di Pioli presentando una delle squadre più giovani d'Europa"

Il Milan, nel corso di questa sessione di mercato, è pronto a prendere Luka Modric, prossimo ai 40 anni, e a cedere in prestito Francesco Camarda, talento classe 2008 che da tanto tempo è considerato una perla rara del settore giovanile rossonero. Un tema di strategie di mercato ma anche di scontro generazionale che ha generato un dibattito sulla Gazzetta dello Sport a partire da una lettera di un tifoso a cui ha risposto il collega Franco Arturi, editorialista della rosea.

Franco Arturi riflette sull'ultimo grande successo del Milan, il 19° scudetto conquistato nel 2022: "Come ha vinto il Milan lo scudetto di Pioli? Presentando una delle squadre più giovani d'Europa, condotta da un Tonali ventunenne e da un Leao di ventidue anni, attorniati da una banda di coetanei e qualche veterano. A quanto pare quel risultato storico non è bastato a indicare una via. Eppure si tratta di un club che ha fatto esordire Donnarumma a 16 anni. Per non parlare, in un passato più profondo, dei precocissimi Baresi, Maldini, van Basten e perfino Rivera".