Braida: "De Bruyne e Lukaku li avrei portati al Milan. Ho conosciuto Kevin quando era giovanissimo"

vedi letture

Ariedo Braida, dirigente sportivo, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Kevin De Bruyne per me è un fenomeno, rappresenta il mio prototipo ideale di centrocampista. Sa fare tutto. Pensare che l’ho conosciuto quando era giovanissimo giocava ancora in Belgio e mi colpì immediatamente, lui e Lukaku li avrei portati al Milan, però nelle mie personali valutazioni era il mio preferito. Lui ha le stigmate del campione, devo fare complimenti al Napoli”.

IL PENSIERO DI BIASIN SU MODRIC

Dopo De Bruyne al Napoli e Modric (ancora non ufficiale) al Milan, un altro grande veterano torna a calcare i campi di Serie A. Si tratta di Edin Dzeko che è stato messo sotto contratto dalla Fiorentina. Di questo tema ha parlato Fabrizio Biaiin nel suo Editoriale di oggi su Tuttomercatoweb. om: "Dzeko (39 anni) è arrivato alla Fiorentina. Qualcuno dice “che vergogna, basta ultra-trentenni!” e dice cose vere, ma poi ci sono le eccezioni. Dzeko è una grande eccezione, De Bruyne (34 anni) al Napoli è una grandissima eccezione, Luka Modric (40) al Milan, pure".

Fabrizio Biasin poi conclude il suo ragionamento sui calciatori non più giovanissimi ma con esperienza che stanno approdando nella Serie A: "Ecco, forse non sono buone notizie per il calcio italiano che “punta sui vecchi”, di sicuro sono ottime notizie per le squadre che se li ritrovano nello spogliatoio. Non esistono giocatori troppo vecchi, semmai giocatori non abbastanza forti".