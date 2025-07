Oggi l'ufficialità del terzo acquisto: ieri Terracciano ha firmato un biennale

Il terzo acquisto del calciomercato del Milan è un portiere. Oggi è attesa l'ufficialità: il portiere classe 1990 Pietro Terracciano, in arrivo dalla Fiorentina, sarà il nuovo vice Maignan. Saluterà invece Marco Sportiello che sta definendo il suo ritorno all'Atalanta: secondo le ultime indiscrezioni non ci sarà una rescissione del contratto, che dovrebbe scadere nel 2027, ma il club rossonero e quello bergamasco dovranno trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo, verosimilmente dietro il versamento di una quota simbolica.

Nella giornata di ieri Pietro Terracciano ha firmato il suo contratto biennale con il Milan direttamente nella sede rossonera: oggi ci sarà anche il primo contatto con Milanello per il primo allenamento con la squadra agli ordini di Allegri. Come è stato riportato ieri in diretta da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport 24, il neo-portiere rossonero ha scelto di vestire la maglia numero 1 che al momento non è occupata da nessuno nella rosa rossonera. Come detto, oggi si aspetta solo l'ufficialità.