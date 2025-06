Ravanelli: "Non mi è piaciuto come Vlahovic ha rimproverato Yildiz: lo vedo sempre nervoso"

Il gol di Dusan Vlahovic nel 5-2 incassato dalla Juventus con il Manchester City non basta, per Fabrizio Ravanelli: “L’ho visto sempre nervoso - dice Penna Bianca a Mediaset - . Poi non mi piace come ha rimbrottato Yildiz, non è carino nei confronti di un compagno di squadra”.

Forse lo soffre un po’?

“Quando uno soffre giocatori bravi, forse soffre troppo di ego. Io credo che Yildiz sia un valore aggiunto, e averlo in squadra sia qualcosa di incredibile”.

Le parole di Tudor?

“Secondo me lui era arrabbiato, era in grande difficoltà nell’analizzare la partita. Secondo me si è reso conto di non avere una squadra da Juventus”.

LE ULTIME SULL'ATTACCO DEL MILAN

Nella lunga lista che gazzetta.it elenca per parlare dei possibili colpi in attacco per il nuovo Milan di Tare ed Allegri il sogno, si legge, si chiama Viktor Gyokeres. Il fortissimo centravanti dello Sporting ha tutte le caratteristiche che ha elencato Tare in conferenza: "Un giocatore da mettere in competizione con Gimenez, diverso da lui. Dovrà essere un centravanti vero, che fa la differenza dentro l’area e aiuta a far salire la squadra".

Lo svedese però costa tanto, più di 65 milioni di euro, ed è nel mirino dell'Arsenal da diverso tempo. Per portarlo a Milano servirebbe un vero e proprio miracolo per portarlo a Milano. Ed ecco perché la versione online della Rosea snocciola nomi su nomi, da esuberi a giocatori affermati, che potrebbero fare a caso del Milan: l'articolo a firma di Luca Bianchin, oltre Gyokeres, cita Darwin Nunez, Retegui, Gonçalo Ramos, Samu (Omorodion), Boniface, Solanke, Sorloth, Pavlidis, Guirassy, Emegha, Vlahovic, Dovbyk, Lucca, Demirovic, Hojlund, Undav, Woltemade e Pepi. Uno di questi sarà l'uomo giusto?