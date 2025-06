Botta-risposta tra Capuano e Criscitiello: Allegri deve fare come Conte?

Negli studi di Sportitalia si discute del prossimo campionato, delle favorite e ovviamente del Napoli. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, si esprime così: "Non possiamo raccontare il contrario rispetto a quanto attaccato come un peso agli altri. Un conto è il Napoli che arriva secondo l'anno prossimo: in quel caso qualche domanda dovrebbe farsela. Se il Milan arriva secondo invece è l'inizio di un ciclo".

Immediata la replica del direttore dell'emittente Michele Criscitiello: "Ora non voglio fare il difensore di Conte, ma l'anno scorso lui aveva una sola competizione e doveva per forza vincere lo Scudetto. Quest'anno invece una sola competizione ce l'ha il Milan e Allegri non deve vincere per forza?".

La controreplica di Capuano non si fa attendere: "Il problema è che Conte si è messo nei guai da solo perché ha raccontato per dieci mesi che fare una sola competizione è penalizzante". E ancora Criscitiello: "Ma perché non aveva una rosa adatta, non era la rosa che sta costruendo adesso. L'Inter, dopo che ha fatto brutte figure quest'anno, non deve vincere per forza lo Scudetto? Ce n'è una sola che deve vincerlo, ossia la squadra campione d'Italia e quella che si sta rafforzando di più. Se il Napoli fa davvero la rosa che si crede faccia il Napoli deve vincere lo Scudetto".