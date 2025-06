Paganini: "Per me il 9 al Milan ce l'hanno già ed è Santiago Gimenez"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Morata vicino al Como:

"Il Como ha la proprietà più ricca del calcio italiano e non solo. Vediamo cosa è successo con Fabregas, che ha detto no all'Inter. Stanno cambiando i rapporti di forza e per me è destinato a diventare la nuova Atalanta. Si può permettere Morata e anche altro".

Juventus e Napoli vanno su David e Nunez: che ne pensa?

"Dobbiamo tenere presente che il Napoli sta spendendo parecchio e se lo può permettere, in attesa di sapere come andrà con Osimhen. Col Liverpool parla anche di Chiesa, poi parliamo di Nunez pagato 100 mln dal Benfica e non viene a fare da comprimario. Pare più plausibile Lucca, che piace a Conte. Ora sanno che il Napoli può spendere e alzano i costi, vedi il Bologna con Ndoye".

Milan, quale il "9 alla Giroud" che cerca Tare?

"Potrebbe essere Lucca, anche se da tanto c'è il Napoli, ma anche la Roma ha fatto un sondaggio. Per me ce l'hanno già ed è Gimenez, concordo. Io starei anche attendo a Immobile, perchè il rapporto Tare-Immobile è di vecchia data, lui vuole tornare, c'è il Bologna e chissà che il Milan...ma forse vedo Vlahovic, che è in uscita dalla Juve".