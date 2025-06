Pastore non vede Vlahovic al Milan: "Penso che abbia un grande problema..."

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera su Dusan Vlahovic, attaccante accostato anche al Milan: “Penso che lui abbia un grande problema. A parte che è un giocatore ancora giovane, 25 anni e integro fisicamente, però è stato frenato alla Juve da problemi di ordine psicologico. Un giocatore che secondo me sente molto il peso di giocare in piazze importanti, il meglio l’ha fatto vedere a Firenze. È un giocatore che, paradossalmente, se giocasse nel Bologna farebbe 20 gol. Però immagino che non sia il suo sogno giocare al Bologna e neanche quello dei suoi procuratori, credo. Va un attimo riprogrammato, per tirar fuori un po’ di tensione negativa e giocare in maniera più leggera nonostante il peso della maglia, probabilmente da un allenatore capace.

Allegri, tutto sommato, è quello con cui ha fatto meglio alla Juve in tre anni. Vlahovic secondo me ha tutto. Però, gli errori banali, gli stop, i passaggi sbagliati, affondano le radici in un nervosismo e in una poca serenità che poi è quella della Juve degli ultimi tre anni. Cambiare aria forse gli farebbe bene. Per me è ancora un giocatore importante, rovinato da tutti i soldi di ingaggio che ha preso in questi anni che lo hanno bloccato psicologicamente”.