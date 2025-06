Dopo aver abbandonato Theo, l'Atletico Madrid prende Ruggeri dall'Atalanta

Matteo Ruggeri ha fatto il grande salto dalla Primavera dell'Atalanta alla prima squadra. Passando sì da un prestito alla Salernitana dopo avere già giocato otto gare con i nerazzurri, di cui due di Champions League. Del resto il passaggio a titolo temporaneo era a un'altra squadra di Serie A, ben sapendo che sarebbe probabilmente tornato a casa. Nella passata stagione, quella della vittoria dell'Europa League, è sempre stato il titolare. In questa appena conclusa, invece, ha sofferto la concorrenza di Zappacosta, con Bellanova e Cuadrado sulla destra, più l'emergente Palestra.

Eppure l'Atalanta è riuscita comunque a trovare un acquirente importante per l'ennesimo gioiello della Primavera. Almeno a livello economico, perché si tratteranno di circa 20 milioni - con qualche bonus - per un prospetto del vivaio divenuto grande. Una plusvalenza completa che si aggiunge a quelle di Adopo - preso a parametro zero e venduto a circa 4 milioni - e Piccoli, riscattato per 13 milioni dal Cagliari.

Insomma, già 37 milioni di plusvalenze e siamo solamente al 26 giugno. L'Atalanta si riconferma maestra in queste situazioni, sfruttando il settore giovanile che nella passata stagione aveva portato risorse dalle cessioni di Zortea e Okoli, due estati fa da Latte Lath e Colley. Ogni anno le plusvalenze di ZIngonia portano risorse ulteriori per far quadrare i già floridi bilanci nerazzurri.