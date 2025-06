L’Atalanta vuole chiudere per Ahanor e anticipare la concorrenza del Milan

Non c'è solo il Milan su Honest Ahanor, terzino classe 2008 del Genoa: anche l'Atalanta è infatti sulle sue tracce dopo la cessione di Ruggeri all'Atletico Madrid. I bergamasch sono al lavoro per chiudere già nelle prossime ore e anticipare sul tempo la concorrenza del club rossonero. Lo riferisce sul suo sito Gianluca Di Marzio: "L’Atalanta vuole cercare di anticipare la concorrenza del Milan

Sono ore decisive per Ahanor. Dopo la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid, l’Atalanta sta insistendo per chiudere – anche già in giornata – la trattativa con il Genoa per il classe 2008. Il club allenato da Juric vuole anticipare sul tempo la concorrenza del Milan (che nei giorni scorsi si era mossa per il calciatrore dei rossoblù)".