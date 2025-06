Camarda in prestito, Arturi: "Evidentemente il gioiello non è così prezioso oppure c'è gran paura"

vedi letture

Il Milan, nel corso di questa sessione di mercato, è pronto a prendere Luka Modric, prossimo ai 40 anni, e a cedere in prestito Francesco Camarda, talento classe 2008 che da tanto tempo è considerato una perla rara del settore giovanile rossonero. Un tema di strategie di mercato ma anche di scontro generazionale che ha generato un dibattito sulla Gazzetta dello Sport a partire da una lettera di un tifoso a cui ha risposto il collega Franco Arturi, editorialista della rosea.

Franco Arturi ha commentato così su Francesco Camarda: "Camarda, di cui si raccontano le meraviglie da almeno un paio di stagioni, ha la stessa età di Lamine Yamal, ma lui ha bisogno di farsi le ossa a Lecce. In periferia, come si diceva e faceva negli anni '60 del secolo scorso. Curioso: eppure è stato molto spesso aggregato alla prima squadra e ha fatto già diverse apparizioni in campo, sia pure marginali. Evidentemente il gioiello non è così prezioso oppure c'è una gran paura di tenerlo in rosa fra i due-tre attaccanti che ruoteranno"