Bocciatura piena per Theo contro Israele: per L'Equipe ha giocato da 3 in pagella

Da un giocatore come Theo Hernandez ci si aspetta sempre qualcosa in più, soprattutto quando si affronta un avversario decisamente alla portata delle sue scorrazzate sulla fascia sinistra. Contro Israele, invece, il terzino del Milan ha ancora una volta deluso le aspettative, dando paradossalmente continuità al suo periodo di firma più che rivedibile.

Della partita di ieri dello Stade De France, comunque, non si è salvato praticamente nessuno, con Theo Hernandez che è stato però tra i peggiori in campo secondo L'Equipe, come conferma la valutazione disastrosa che il noto quotidiano francese ha dato alla prestazione del rossonero.

L'Equipe ha infatti dato un 3 pieno in pagella a Theo Hernandez, motivando la scelta scrivendo che: "Abbiamo il diritto di aspettarci di più da un profilo offensivo come il suo in un incontro di questo tipo. Ma il rossonero non ha offerto molto di costruttivo, impreciso sui pochi passaggi che ha distribuito. Buona però la copertura in diagonale difensiva al 18esimo minuto".