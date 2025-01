Bojinov critico: "Il Milan non può permettersi di perdere a Zagabria. Ha bisogno di rinforzi, e si vede"

Intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport 24, l'ex Fiorentina e Lecce, fra le altre, Valeri Bojinov, ha parlato di Milan e Juventus all'indomani delle clamorose disfatte in Champions League:

"Juventus e Milan le delusioni più grandi di questa Champions League, e non lo dico io ma i fischi dopo la partita dello Stadium. Gli stessi fischi che si sono sentiti quando il Milan ha giocato a San Siro. I tifosi non sono contenti. Noi appassionati di calcio, che conosciamo la storia di Milan e Juventus, non siamo contenti per i rendimenti delle due squadre in Champions.

La realtà la devono prendere così, devono fare dei cambiamenti, sia dal punto di vista mentale, di gioco e di mentalità. Il Milan non si può permettere di perdere contro la Dinamo Zagabria, con tutto il rispetto. La Juventus uguale, sta perdendo punti. Sono i miei flop. Rispetto Milan e Juventus, ma quello che stanno facendo in campo è veramente una grandissima delusioni, per noi appassionati del calcio ma anche per i rispettivi tifosi.

Adesso per il Milan arriva il derby, una partita difficile ed importante. La Juventus ha bisogno di recuperare pezzi in difesa che ieri si è visto che hanno faticato giocando senza. È un problema, della società e degli allenatori, che in tempo di mercato devono fare e rinfrozare, perché hanno bisogno di rinforzi e si vede tantissimo":