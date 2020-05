Bolaño su Nicolas Benedetti: "Lo vedrei bene al Milan"

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Jorge Eladio Bolaño, ex centrocampista di Parma e Lecce tra le tante, il quale si è soffermato sullo stato di crisi del calcio e su tanti altri temi, ecco quanto raccolto:



Nicolas Benedetti: "È un giocatore che ha tutte le capacità per trasferirsi in Italia, il che non è molto semplice. Parliamo di un giocatore completo e tra le squadre di Serie A lo vedrei bene nel Milan, potrebbe essere un trascinatore visto che ai rossoneri manca un po' di qualità a centrocampo".