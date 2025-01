Bologna da impazzire, per la Juve altro 0-0. Partita matta tra Benfica e Barça

Prima notte della settima giornata di Champions League in cui succede un po' di tutto, tranne a Brugge dove la Juventus pareggia 0-0. L'altra italiana, il Bologna, vince la sua prima storica gara nella competizione con una folle rimonta sul Dortmund piegato 2-1. Ma la palma di gara dell'anno, quantomeno per il divertimento, va a Benfica-Barcellona che inscenano una partita matta: i catalani vincono 5-4 a Lisbona dopo essere stati sotto 3-1 e 4-2, con due reti nel finale. Per il Milan positiva la sconfitta del Borussia come quella del Lille.

I RISULTATI DEL MARTEDI'

Martedì 21 gennaio alle 18:45

Monaco-Aston Villa 1-0

Atalanta-Sturm Graz 5-0

Martedì 21 gennaio alle 21

Atletico-Bayer Leverkusen 2-1

Bologna-Borussia Dortmund 2-1

Brugge-Juventus 0-0

Stella Rossa-Psv Eindhoven 2-3

Liverpool-Lille 2-1

Slovan Bratislava-Stoccarda 1-3

Benfica-Barcellona 4-5

LE PARTITE DI DOMANI

Mercoledì 22 gennaio alle 18.45

Shakhtar Donetsk-Brest

Lipsia-Sporting

Mercoledì 22 gennaio alle 21

Milan-Girona

Sparta Praga-Inter

Arsenal-Dinamo Zagabria

Celtic Glasgow-Young Boys

Feyenoord-Bayern Monaco

Psg-Manchester City

Real Madrid-Salisburgo