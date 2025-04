Il Giornale: "Il derby resta aperto. Tutto rinviato alla semifinale di ritorno"

Il Giornale in edicola stamattina titola così per commentare il pareggio di ieri tra Milan e Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia: "Il derby resta aperto. Tutto rinviato alla semifinale di ritorno". Il Diavolo è andato in vantaggio con una bella rete di Abraham, ma poi è arrivato il pari di Calhanoglu con il classico gol dell'ex. Nonostante il momento non semplice che sta attraversando, la formazione rossonera resta imbattuta nei quattro derby che sono stati giocati in questa stagione (due di campionato, uno di Supercoppa e uno di Coppa Italia). Per conoscere il nome della finalista sarà decisiva la semifinale di ritorno in programma il 23 aprile.

Questo il tabellino di Milan-Inter, Semifinale d’andata di Coppa Italia.

MILAN-INTER 1-1

Marcatori: 47’ Abraham, 67’ Calhanoglu

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Fofana (dal 87’ Bondo), Reijnders; Jiménez (dal 68’ Sottil), Pulisic (dal 76’ Joao Felix), Leão (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 76’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori, Jović. All.: Conceição.

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck (dal 59’ Pavard), de Vrij (dal 79’ Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (dal 59’ Mkhitaryan), Çalhanoğlu, Barella, C. Augusto (dal 59’ Zalewski); Thuram, Correa (dal 90’ Berenbruch). A disp.: Di Gennaro, Sommer, Aidoo, Dimarco, Re Cecconi; Arnautović, Lavelli. All.: Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 19’ Theo, 53’ Acerbi, 58’ Bisseck, 89’ Reijnders.

Recupero: 3’ 2T.