MN - Valdifiori: "Lasciare Napoli è una valutazione che farà anche Conte al termine della stagione"

vedi letture

Avanza la candidatura di Maurizio Sarri per il Milan, un nome che era stato accostato ai rossoneri di recente, già per sostituire Paulo Fonseca. E prima ancora già ai tempi di Silvio Berlusconi, quando il tecnico toscano incantava a Empoli. In quella squadra il direttore d'orchestra era Mirko Valdifiori, tra i giocatori maggiormente valorizzati da Sarri all'epoca, tanto da guadagnarsi una chiamata dalla Nazionale di Antonio Conte. Proprio Valdifiori, oggi assistente del ct di Malta, Emilio De Leo, ci dice la sua ai microfoni di MilanNews.it.

Altro tecnico che è accostato ai rossoneri è Antonio Conte

"Antonio Conte è un altro allenatore top per quel che ha fatto nella sua carriera. Ha vinto ovunque è andato, quest'anno ha trovato un gruppo di ragazzi che venivano da un'annata difficile ed è riuscito a rivitalizzarli. Mancano gli ultimi 4 passi per uno scudetto che a inizio anno sarebbe stato impensabile. Se vincesse lo scudetto non so se il Milan riuscirà a strapparlo al Napoli ma per aprire un ciclo nuovo sarà un grandissimo allenatore. Ma sono valutazioni che farà anche Conte al termine della stagione".