Ecco da quanto Milan e Inter non pareggiavano due derby consecutivi

Milan e Inter, nel corso della semifinale di andata della Coppa Italia terminata 1-1 a San Siro, hanno pareggiato due match di fila per la prima volta dalla stagione 2016/17: in quel caso entrambe le sfide erano valide per il campionato di Serie A terminarono 2-2. Equilibrio assoluto, anche se i rossoneri in stagione - al quarto derby - rimangono comunque imbattuti.