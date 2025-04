Milan-Inter, moviola Gazzetta: qualche giallo di troppo, Fabbri non è promosso

Insufficienza per Michael Fabbri, fischietto di Milan-Inter, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. La Rosea critica alcune scelte dell'arbitro e gli assegna una valutazione di 5.5 parlando di "scelte discutibili" nella sua direzione del derby: "Al 18’, Theo ammonito su Bisseck e al 24’ Frattesi graziato su Pulisic: stesso principio, decisioni diverse. Al 26’ e al 30’ “silent-check” per tocco di Darmian in area e di Leao (non punibile).

Eccessivo (14’ st) il giallo a Bisseck per il duello con Leao. Al 25’, spintina di Pulisic in area a Bastoni: niente. Al 35’ Calhanoglu su Jimenez: sfiora la palla sì ma passando in maniera fallosa dal piede sinistro, fischio mancante. Al 43’ è Bastoni che - nel cercare palla - calcia Reijnders".