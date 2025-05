Parolo: "Conceiçao ha costruito le basi per restare al Milan anche nella prossima stagione"

Interventuo a "Step On Football" su DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista, ha rilasciato queste parole sul Milan e su Sergio Conceiçao: "E' un Milan che adesso ha più certezze rispetto a tutte le certezze che ha avuto durante l'anno perchè c'è un allenatore che ha preso in mano la situazione, c'è un allenatore che ha saputo interagire, capire la squadra e ad oggi ha in mano il polso della squadra, soprattutto nell'atteggiamento che alcuni giocatori mostrano in campo. Secondo me, Conceiçao si è costruito le basi per avere in mano il Milan anche nella prossima stagione".

Dopo la vittoria contro il Genoa, Conceiçao ha dichiarato in conferenza stampa: "Noi cerchiamo sempre di migliorare. Lavoriamo a livello individuale e settoriale. Lavoriamo tanto. Abbiamo iniziato la partita con un sistema di gioco solito ma abbiamo finito la partita in un altro modo. E di questo non parla nessuno. I giocatori hanno dato una buona risposta e questo vuol dire che abbiamo un gruppo che crede in quello che facciamo a Milanello. Sono contento di questo. Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta di questi ragazzi che credono in quello che facciamo".