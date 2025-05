Il Giornale: "Basta un minuto di Leao per svegliare il solito Milan"

"Basta un minuto di Leao per svegliare il solito Milan": titola così questa mattina Il Giornale per commentare il successo in rimonta di ieri sera del Diavolo sul campo del Genoa. I rossoneri non hanno certamente giocato la loro miglior partita, ma è bastato un minuto alla squadra di Conceiçao per ribaltare il risultato dopo l'1-0 di Vitinha. Decisivo è stato Rafael Leao che prima ha segnato la rete del momentaneo 1-1 e poi ha messo anche lo zampino in occasione dell'autogol di Frendrup che ha regalato i tre punti al Milan. Il prossimo 14 maggio, nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, servirà certamente una prestazione diversa.

Nel post-partita, oltre a Conceiçao, è intervenuto in conferenza stampa anche Santiago Gimenez, entrato bene in campo durante il secondo tempo e autore dell'assist per il gol di Leao. Ecco le sue parole: "Sto bene. Voglio stare molto bene. Abbiamo una finale di Coppa Italia di fonte e sono molto contento di stare in questa squadra. Sono motivato per questa finale e farò di tutto per scrivere la storia di questo club vincendo un titolo. Allenamento dopo allenamento si sente l’unione di questa squadra. Come definirei questa stagione? Credo che questa stagione si possa definire, dal punto di vista personale, di apprendimento. Confido in me. Sono tranquillo che avremo partite importanti, sono contento di essere qui".