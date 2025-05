Marianella: "Se il Milan porta a casa due trofei, non mi sembra un anno così disastroso"

Il Milan vince la sua terza partita consecutiva. I rossoneri battono in rimonta il Genoa 2-1 allo stadio "Ferraris", grazie a un gol di Leao e un autogol di Frendrup. Ora il Diavolo è chiamato dal doppio impegno contro il Bologna, prima in Serie A e poi in finale di Coppa Italia. Nello studio di Sky Sport 24, dopo la partita, il giornalista Massimo Marianella ha detto la sua sulla partita di Genova.

Le parole di Marianella, in particolare sul futuro rossonero: "Bisogna scegliere l’allenatore, poi sarà lui a capire come giocare e chi tenere. Il Milan ha già buonissimi giocatori e parte già da una base molto alta che non rispecchia la stagione. Può essere un anno parzialmente deludente, perché la storia del Milan ti ha abituato ad altro: ma se il Milan dovesse portare a casa due trofei, così tanto disastroso non mi sembra anche perché vedo delle basi di ricostruzione. Devono decidere a chi affidarla dietro la scrivania e in panchina.".