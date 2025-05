Galderisi: "Portare a casa due titoli non è semplice: 3-4-2-1 perfetto per questo Milan"

L'ex attaccante Giuseppe Nanu Galderisi, premiato per il gol contro la Samp nella stagione dello scudetto del Verona (1984-85) durante il Gran Galà del Calcio ADICOSP, ha rilasciato un'intervista a TMW sull'attualità del calcio italiano e non solo. Tra le sue dichiarazioni anche una battuta sulla stagione del Milan.

Le parole di Galderisi sul Milan: "I milanisti non sono contenti, ma portare a casa due titoli in una stagione non è semplice. Da quando Conceicao ha cambiato modulo, passando a tre dietro, si stanno esaltando Theo Hernandez e Leao per esempio. Il 3-4-2-1 è perfetto per questo Milan, perché c'è più libertà e c'è meno preoccupazione. Per me Conceicao ha fatto un bel lavoro, questo Milan è completamente diverso da quello iniziale".