Gravina: "Il calcio femminile serve a tutto il movimento"

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il calcio femminile sta vivendo un momento in continua evoluzione e che richiede sempre maggiore attenzione. Il movimento è in crescita costante: non mi riferisco solo al numero delle praticanti, visto che abbiamo triplicato in sette anni il numero delle tesserate. Mi riferisco anche al meraviglioso traguardo delle tre nazionali per la prima volta tutte qualificate alla fase finale dell'Europeo. Il calcio femminile serve a tutto il movimento calcistico italiano. Il grande lavoro di valorizzazione del nostro mister Soncin sta dando risultati importanti. La filiera funziona e dobbiamo continuare a sostenere questo movimento". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina a margine dell'evento 'Frecciarossa Game On - Women in Sport 2025', organizzato dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC e dal Gruppo FS presso Officine Farneto.

Sulla crescita del movimento, poi, Gravina sottolinea come "questo gioco non vede più le ragazze correre dietro a un pallone ma c'è una corsa in avanti di tutta la società. Questo ci ha portato ad adottare un provvedimento di grande civiltà come il riconoscimento del professionismo. Una scelta che ha portato pari dignità a queste ragazze, attraverso grandi sacrifici. Dobbiamo mettere insieme tutte le energie possibili perché, per una società più giusta e inclusiva, dobbiamo lavorare in questa direzione", ha aggiunto. A fare i complimenti al calcio femminile, in un video messaggio, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che sottolinea come "tutto il movimento è in crescita, oggi più che mai calcio femminile e sport hanno bisogno di pianificare il futuro". (ANSA).