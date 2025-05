Costacurta sul Milan: "Per dei giocatori così, a oggi, il miglior allenatore è Allegri"

Il Milan vince la sua terza partita consecutiva. I rossoneri battono in rimonta il Genoa 2-1 allo stadio "Ferraris", grazie a un gol di Leao e un autogol di Frendrup. Ora il Diavolo è chiamato dal doppio impegno contro il Bologna, prima in Serie A e poi in finale di Coppa Italia. Nello studio di Sky Sport 24, dopo la partita, Alessandro Costacurta ha detto la suasu chi potrebbe essere il prossimo allenatore rossonero.

Le parole di Costacurta sul suo preferito per la panchina: "Con questo materiale, a oggi, il miglior allenatore per dei giocatori così è Allegri. Io però non sono innamorato dell’ultimo Allegri e bisogna vedere cosa decide il nuovo direttore sportivo. Ma per le caratteristiche dei giocatori, Allegri potrebbe esaltare le qualità di questa squadra. Sarebbe una filosofia un po’ diversa da quella del Milan.".