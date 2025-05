Marani: "Le seconde squadre appartengono al sistema, non solo alla Serie C"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Matteo Marani ha parlato delle seconde squadre, tema che storicamente appassiona i tifosi di Serie C e non solo: “Intanto in questo momento ci sono due squadre impegnate nei playoff per la promozione in Serie B e una nei playout per evitare la retrocessione in Serie D. È la dimostrazione che le seconde squadre appartengono al sistema, non solo alla Serie C”.

Il presidente di Lega Pro ricorda quindi la genesi del progetto, e come le squadre “B” siano state collocate in Serie C ma non è detto che debbano rimanere: “Posso solo ripetere i complimenti alla maturità dei nostri club: non è da tutti accettare nel proprio campionato società provenienti da altri”. Tra i temi di questi playout - che vedono protagonista il Milan - l’impossibilità di schierare Francesco Camarda, che non ha giocato abbastanza minuti con i giovani rossoneri nella regular season: “L’anno scorso abbiamo inserito regole più restrittive per playoff e playout”, ricorda Marani.

Dei playoff, il numero uno di via Jacopo da Diacceto dice: “È la fase più attesa della stagione. È un format unico a livello europeo, un torneo nel torneo. Qualcuno lamenta che chi arriva davanti in campionato sia penalizzato: in realtà la statistica dice che otto volte su nove ha vinto una seconda o una terza”