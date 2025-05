Bologna e Juve pareggiano: lotta Champions indecifrabile. Manca solo il Milan

Non si fanno male Bologna e Juventus, pareggiano 1-1 nel posticipo domenicale del 35° turno di Serie A Enilive e lasciano tutto aperto per il discorso Champions League nelle iultime tre giornate. Un problema che riguarda anche Lazio e Roma: sostanzialmente ci sono quattro squadre in un punto e ogni previsione è superflua. Una lotta serratissima e incredibile: con l'Atalanta un passo avanti (terza) e la Fiorentina un passo dietro (ottava), alla festa manca solo il Milan.

La serata del Dall'Ara si accende con il vantaggio bianconero firmato Thuram nel primo tempo, nella ripresa arriva il pari di Freuler. Forse il pari sorride più alla Juve, vista l'emergenza e la posizione in classifica.

35ª GIORNATA

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino-Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma-Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce-Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter-Hellas Verona 0-1

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli-Lazio 0-1

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza-Atalanta 0-4

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma-Fiorentina 1-0

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus 1-1

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Milan (DAZN)