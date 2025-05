Bologna, Freuler: "Tre parole chiave? Concentrazione, fiducia e qualità"

Tra i grandi protagonisti delle ultime due stagioni sorprendenti del Bologna c'è anche il centrocampista svizzero Remo Freuler, ormai giocatore molto esperto e veterano del campionato di Serie A. Il regista rossoblù ha trovato il primo gol del suo campionato nel corso dell'ultimo turno, nel pareggio 1-1 contro la Juventus allo stadio Renato Dall'Ara: oggi è proiettato sulla doppia sfida con il Milan. Proprio per questa occasione è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Remo Freuler sulla doppia sfida con il Milan, senza pensare alla Coppa Italia mercoledì: "La seconda gara al momento non esiste. Per fare bene dopo è fondamentale fare alla grande prima, quindi fare il Bologna da subito in campionato. Tre parole chiave? Concentrazione, fiducia e la nostra qualità. Se in questo momento dovessi parlare ai ragazzi direi una cosa sola: la partita di mercoledì non va pensata, non esiste. Contro il Milan è fondamentale oggi".