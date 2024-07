Bologna, il nuovo attaccante Dallinga racconta chi sono i suoi idoli

Thijs Dallinga, nuovo attaccante del Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla presenza di Claudio Fenucci, rivelando come il suo idolo sia Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti rossonero. Queste le sue parole sul campione e dirigente svedese:

Thijs Dallinga: "La Serie A è un campionato grande e con tanta storia. Tanti grandi giocatori hanno fatto bene qui come Zirkzee, so che riuscirò anche io a farmi valere, anche in Champions. I miei idoli sono Ibrahimovic e Suarez, due grandi attaccanti che seguivo quando ero in Olanda".