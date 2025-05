Bologna, lunedì nuovo incontro con Italiano: contratto fino al 2028, il Milan (spera) e insiste

Il Bologna si prepara a chiudere una stagione storica: dopo la qualificazione in Champions lo scorso anno, ha conquistato quest’anno la Coppa Italia sotto la guida di Vincenzo Italiano, subentrato a Thiago Motta. Oggi affronterà il Genoa nell’ultima partita di campionato, mentre domani ci sarà una festa in città per celebrare il trofeo.

Lunedì è previsto un incontro tra Italiano e la società, che intende offrirgli un rinnovo fino al 2028 con uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione più bonus. Tuttavia, il Milan è interessato all’allenatore e, con l’imminente arrivo del nuovo DS Igli Tare, punta ad accelerare i contatti per inserirlo nel proprio progetto. Resta da capire se Italiano resterà a Bologna o accetterà la sfida rossonera.