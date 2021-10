Bologna-Milan, entrambi gli allenatori sono doppi ex delle due squadre

La sfida fra Bologna e Milan ha un gusto particolare per entrambi gli allenatori. Infatti, sia Sinisa Mihajlovic che Stefano Pioli sono degli ex. Mihajlovic ha guidato i rossoneri nella stagione 2015/2016, venendo sostituito a poche giornate dalla fine del campionato da Cristian Brocchi, mentre Pioli ha allenato gli emiliani per 97 volte fra ottobre 2011 e gennaio 2014. Il dado è tratto dunque, la partita è importante e i 3 punti in palio sono il giusto premio per una grande sfida.