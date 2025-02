Bologna-Milan: metà dell'incasso in favore della popolazione colpita dall'alluvione dello scorso ottobre. Le parole del sindaco Lepore

"Il Bologna F.C. devolverà metà dell'incasso della partita di questa sera contro il Milan per la raccolta fondi della Città metropolitana di Bologna in favore della popolazione colpita dall'alluvione dello scorso ottobre. A nome di tutta Bologna ringrazio la società e il Presidente Saputo per questo gesto di solidarietà e vicinanza per noi molto importante": le parole del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, riportate da sportmediaset.it in vista della sfida di questa sera al Dall'Ara tra Bologna e Milan, valida per il recupero della 9^ giornata di Serie A.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it