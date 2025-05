Il Manchester City di Guardiola piomba su Tijjani Reijnders

Scrivono i colleghi del The Telegraph che il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Tijjani Reijnders del Milan. Dopo una stagione da 15 gol e 3 assist in tutte le competizioni (and still counting), era inevitabile che l'olandese attirasse l'attenzione delle migliori squadre d'Europa, soprattutto in vista della mancata qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League.

Tra le papabili i Citizens sembrerebbero la squadra più interessata, con il Milan che valutrebbe Reijnders più di quanto ha incassato nell'estate del 2023 per la cessione di Sandro Tonali, ovvero quasi 60 milioni di euro. Scrivono i colleghi del The Telegraph che un'eventuale addio dell'olandese potrebbe addirittura diventare il più prolifico della storia del Diavolo, in quanto si potrebbero addirittura superare i 67 milioni di euro incassati dalla cessione al Real Madrid di Ricardo Kakà nell'estate del 2009.