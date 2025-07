Milan, il Galatasaray continua a fare muro e non vuole interrompere il prestito di Morata

Non ci sono buone sensazioni intorno alla trattativa per il possibile passaggio di Malick Thiaw dal Milan al Como: i due club hanno già trovato un'intesa a 25 milioni di euro, il problema è che il tedesco non sembra essere convinto a trasferirsi nella squadra allenata da Cesc Fabregas che gli ha offerto un importante contratto da 4 milioni di euro a stagione. Dietro al possibile rifiuto dell'ex Schalke 04 c'è la sua volontà di giocare le coppe europee nella prossima stagione.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda poi che Milan e Como sono in trattativa anche per un altro giocatore, vale a dire Alvaro Morata. Anche in questo caso però la trattativa in stand-by per colpa del Galatasaray che sta continuando a fare muro e non vuole liberare lo spagnolo dal prestito siglato con il Milan sei mesi fa (scade a gennaio 2026).