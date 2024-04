Bologna, Motta: "Qui sto bene e sono molto felice. Zirkzee fa bellissime cose in campo"

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'DAZN' dopo la vittoria conquistata sul campo della Roma. All'Olimpico la squadra emiliana s'è imposta 3-1: "Ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Sono venuti qui su un campo difficile, contro una squadra forte, e hanno fornito una prestazione di grandissimo livello, sia offensivamente che difensivamente. Questo mi lascia soddisfatto e contento, una grande prestazione contro una squadra che ha sempre voluto giocare. Io voglio continuare col mio Bologna, che sto molto bene e sono molto felice"".

Zirkzee è già un campione?

"E' un giocatore che sta molto bene in questo momento, è molto giovane e deve continuare a lavorare. Fa bellissime cose in campo, deve continuare con la stessa fame, con la stessa voglia. I campioni si vedono alla fine, in settimana non era al 100%, si è allenato negli ultimi due giorni e finché è rimasto in campo ha fatto molto bene".