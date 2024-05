Sportiello: "Abbiamo fatto una stagione importante ma la delusione in Europa League ha inciso"

Con l'infortunio di Mike Maignan, la porta rossonera nelle ultime quattro partite, con ogni probabilità, sarà difesa da Marco Sportiello, secondo portiere del Diavolo arrivato quest'estate a parametro zero dall'Atalanta e già capace di mettersi in mostra in altre situazioni, non ultima l'ultima gara giocata contro la Juventus in cui è stato il migliore in campo. Questo pomeriggio Sportmediaset ha rilasciato un'intervista all'estremo difensore del Milan che ha parlato della stagione, del momento attuale e dello sciopero dei tifosi.

Sportiello sull'andamento della stagione del Milan: "Ci sono state queste delusioni in Europa League che hanno inciso tanto, perché poi credo che abbiamo fatto una stagione importante in campionato, in cui abbiamo trovato un Inter troppo forte, più per meriti loro che per demeriti nostri. Poi sicuramente noi potevamo far meglio in Coppa Italia e in Europa League, anche perché in Champions League con quel girone ci sta uscire con Dortmund e PSG, che ora sono semifinaliste. L'Europa League ha inciso molto: c'è stata molta delusione in quella settimana lì, derby compreso"