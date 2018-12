Bologna vs Milan, che equilibrio: 25 vittoria a testa

La Gazzetta dello Sport riporta alcune statistiche in vista di Bologna-Milan, in programma martedì alle 20.30. Contro i rossoneri - si legge - i rossoblù, in casa, hanno vinto e perso lo stesso numero di partite (25). Equilibrio anche per quanto riguarda i gol segnati: 97 a 93 per i Felsinei. Gattuso spera che Higuain possa ritrovare la via del gol. Il Pipita ha segnato 3 reti al Dall’Ara con la maglia del Napoli, ma non ha mai vinto a Bologna.