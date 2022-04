Bonan: "Abbiamo per tanti mesi sottovalutato la rosa del Milan"

MilanNews.it

Alessandro Bonan, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Abbiamo per tanti mesi sottovalutato la rosa del Milan. Ha due centravanti che possono essere riassunti in uno: o gioca uno o gioca l'altro e sono davvero l'ideale per la squadra. Sia a centrocampo che in difesa il Milan ha individualità di altissimo spessore: Tonali è ora il centrocampista italianno più in palla di tutti, ma anche Kessie, Diaz che è un trequartista di ruolo molto bravo, ha gli esterni come Leao e Theo Hernandez, che rappresenta l'uomo in più del Milan. È una squadra costruita bene con dei grandi giocatori. Il Milan è favorito perché ha la testa, il morale e un'ottima squadra".