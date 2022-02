Bonan: "Il Milan dimostra qualità e carattere. Leao ha tutto per diventare un campione"

Queste le parole di Alessandro Bonan a SkySport24 sul Milan di Pioli: "Il Milan non dimostra solo qualità, ma anche grande carattere. E' una squadra che dà sempre l'impressione di essere in gita a divertirsi. E poi ha Leao che quando decide di non distrarsi e di non accontentarsi si trasforma in un campione. Non lo è ancora forse, ma ha tutto per diventarlo".