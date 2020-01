Bonan: "Il minuto di raccoglimento per Bryant al momento è sospeso"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Alessandro Bonan, giornalista sportivo e conduttore di Calciomercato l'Originale, ha parlato dell'iniziativa legata al minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di Bryant. Questo il suo intervento: "Il minuto di raccoglimento al momento è sospeso. La lega al momento non è intenzionata a concederlo, ma magari ci ripensano. Per quanto riguarda la fascia il Milan giocherà con il lutto al braccio".