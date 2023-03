Bonan sul Milan: "Deve attaccare con più uomini. Leao? Non si deve accontentare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alessandro Bonan, giornalista di Sky, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 nel corso della mattinata di martedì e ha commentato così il problema del Milan in attacco: "Il Milan deve ritrovare quella soluzione di gioco che l’anno scorso portava in attacco più uomini: il problema è che il Milan di quest’anno attacca con pochi uomini. Poi è importante che Leao riesca a capire che il suo ruolo è cambiato: non si deve accontentare in più ed è in grado di fare molto di più e in grado di aiutare molto di più Giroud.