Bonanni: "Ancora non si è capito bene il Milan cosa vuole fare da grande"

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole sul futuro della panchina del Milan:

Milan, chi per la panchina ora?

"Ancelotti è un gestore, Sarri un allenatore da campo. Sono entrambi importanti ma differenti, quindi non è un ballottaggio ma vuol dire che non hai idee chiare forse. Ancora non si è capito bene il Milan cosa vuole fare da grande".