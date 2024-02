Bonanni: "Il Milan deve qualificarsi in Champions. Poi, se c'è la possibilità di arrivare più avanti..."

vedi letture

Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli ieri sera a San Siro e si appresta a debuttare in Europa League contro il Rennes giovedì 15 febbraio. Riguardo al successo targato Milan contro il Napoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista. Ecco le sue parole:

I rossoneri potrebbero ambire al secondo posto o la Juventus è troppo avanti?

“Il Milan deve puntare alla qualificazione in Champions. Poi logico: se c’è la possibilità di arrivare il più avanti possibile, perché non pensarci con concretezza? Con lo scontro diretto di ieri, il distacco si è accorciato”.