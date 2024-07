Bonera su Camarda: "Di strada ne deve fare e lo supporteremo"

Dalla sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello ha preso la parola Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, per presentare il progetto, la squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Bonera è stato accompagnato da Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossoner, e ha presentato e illustrato gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Di seguito ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Camarda è l'emblema del Milan tra presente e Futuro: si vorrà mettere a contatto questi ragazzi con giocatori esperti? E che senso di responsabilità c'è per allenare un giocatore così chiacchierato?

"Questa responsabilità nei confronti di Francesco è condivisa con tutti quanti, dalla proprietà in giù. Evidente che il suo nome fa rumore ma devo far crescere lui così come tanti ragazzi che hanno già toccato la prima squadra. Sono tranquillo, perché l'input societario è quello di far crescere i ragazzi. Non avremo problemi a supportare in tutto e per tutti Camarda per la sua crescita da calciatore: di strada ne deve fare e lo supporteremo. Jovan ha un percorso straordinario e lui come i compagni avrà tutte le attenzioni del club"