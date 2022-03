Bordeaux, la pagella di Adli nella sconfitta per 3-0 contro il PSG

MilanNews.it

Ecco voto e pagella di Yacine Adli, centrocampista in prestito dal Milan al Bordeaux, nella sconfitta per 3-0 dei suoi contro il PSG: "5.5. Viene cercato in profondità dai suoi ma spesso la difesa del PSG riesce a rientrare su di lui. Ha un’occasione per far male ai rossoblu ma si fa rimontare da Wijnaldum, poi scalda i guantoni a Kylor Navas prima di uscire".