Borghi: "Calhanoglu non dà punti di riferimento, ha sempre avuto questo potenziale"

Stefano Borghi, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato di Hakan Calhanoglu e della sua evoluzione: "E' indubbiamente la sua miglior stagione da quando è arrivato in Italia. Insisto sulla mia visione verso Calhanoglu, è sempre stato un calciatore con questo tipo di potenziale. Lo ricordo al Bayern Leverkusen, mi rubava parecchio l'occhio, poi evidentemente ha avuto un po' di ritrosia caratteriale nel momento in cui si è ritrovato in Italia, non ha mai trovato neanche le condizioni perfette per esprimere il proprio gioco. Ho notato spesso che l'emersione di questa nuova figura di trequartista nel calcio tedesco, un trequartista non più esclusivamente fantasioso ma quasi una fusione tra il giocatore tecnico e il giocatore potente fisicamente di tipica tradizione teutonica, sia una figura che ha potuto fiorire e ha offerto elementi molto interessanti per quello che è il calcio che si gioca in Germania, dove il trequartista o la mezz'ala offensiva ha spesso dei corridoi e degli spazi per poter correre in verticale, portare la palla, prendere velocità, scatenare il tiro... Cosa che in Italia succede molto poco, le trequarti sono particolarmente affollate e popolate da brutti ceffi vestiti da mediani che di passi, se sei un giocatore tecnico, te ne fanno fare pochi. Calhanoglu ha un pochino sofferto tutta questa situazione, adesso con questa possibilità di muoversi molto in orizzontale, di non dare punti di riferimento sull'arco della trequarti, giocare da finto esterno, giocare da 10, giocare da perno tattico, da calamita della squadra, da giocatore che va ad adattarsi ai movimenti degli altri, Ibrahimovic in primis, ma anche che fa adattare la squadra a seconda dei suoi movimenti, ha portato Calhanoglu, insieme ad una fiducia ed una maggior personalità nel suo gioco, ad essere questo calciatore, un calciatore che incide in tutte le partite".